В Троицке задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от экипажа ДПС

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На улице Гайдара в Троицке водитель ВАЗ-2112 проигнорировал требования инспекторов об остановке и попытался скрыться, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские начали преследование с использованием световых и звуковых спецсигналов.

Водитель, несмотря на неоднократные требования, продолжал движение и создавал угрозу для других автомобилистов и пешеходов.

Мужчину задержали, результаты медосвидетельствования подтвердили состояние опьянения. В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов.