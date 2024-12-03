На улице Гайдара в Троицке водитель ВАЗ-2112 проигнорировал требования инспекторов об остановке и попытался скрыться, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Полицейские начали преследование с использованием световых и звуковых спецсигналов.
Водитель, несмотря на неоднократные требования, продолжал движение и создавал угрозу для других автомобилистов и пешеходов.
Мужчину задержали, результаты медосвидетельствования подтвердили состояние опьянения. В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов.