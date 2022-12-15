В Троицке задержали приехавшего из Магнитогорска наркоторговца

Ему грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт запрещенных веществ

Троицкие полицейские возле дома на улице 30 лет ВЛКСМ задержали 22-летнего жителя Магнитогорска, у которого при досмотре нашли 45 пакетиков с веществом. Эксперты заключили, что это — синтетический наркотик, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские изъяли у магнитогорца вещества, а после нашли еще пять пакетиков, которые парень заранее спрятал в тайники. Общая масса — около четырех граммов.





На задержанного завели уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы. До избрания меры пресечения подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее стало известно, что в Челябинской области за год закрыли 685 сайтов по продаже наркотиков. Специалисты рассказали, что все чаще запрещенные вещества покупают в интернете.