В Троицке задержали подозреваемых в незаконной вырубке деревьев

Ущерб лесному фонду превысил 17 тысяч рублей

Сотрудники линейного отдела полиции задержали двоих жителей Челябинской области, подозреваемых в незаконной вырубке деревьев. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

Первому подозреваемому 35 лет. По версии следствия, он вырубал деревья рядом с железнодорожным перегоном Троицк — Кумысное в начале декабря прошлого года. С места преступления сотрудники транспортной полиции изъяли распиленные стволы. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.

Второму подозреваемому 33 года. Его транспортные полицейские задержали 14 декабря также в лесополосе перегона Троицк — Кумысное, где он спилил 12 деревьев породы «карагач». С места преступления были изъяты бензопила и 58 отрезков дерева. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

«В отношении каждого из задержанных злоумышленников возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 260 УК РФ („Незаконная рубка лесных насаждений“)», — сообщили в транспортной полиции.