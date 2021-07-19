В Троицке задержали подозреваемого в сбыте фиктивных справок о тестировании на ковид

18-летнему южноуральцу грозит уголовная ответственность

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из управления Росгвардии задержали 18-летнего жителя Троицка по подозрению в сбыте поддельных справок о прохождении тестов на ковид. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Молодой мужчина был задержан с поличным. В его авто силовики обнаружили семь поддельных справок о прохождении ПЦР-тестов. По предварительным данным, южноуралец хотел продать справки гражданам из ближнего зарубежья.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ („Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков“)», — рассказали в региональном ГУ МВД.

Как ранее сообщал наш сайт, в региональном управлении по вопросам миграции и магнитогорском подразделении установили, как шесть мигрантов пытались оформить патенты на трудовую деятельность и вид на жительство в России с фиктивными справками об отсутствии COVID-19.

В стране на фоне всеобщего страха прихода третьей волны коронавируса и боязни вакцинации развился целый рынок изготовления подложных справок и сертификатов о прививках. Какая ответственность грозит за это, выяснил наш корреспондент.

