В Троицке задержали наркосбытчика

Мужчина ранее был судим

Транспортные полицейские задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте метилэфедрона, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Во время досмотра у подозреваемого нашли пять свертков с наркотиками общей массой более 207 граммов.

«Оперуполномоченные провели неотложный обыск в доме подозреваемого, где обнаружили еще восемь пакетиков со светлым порошком. Как установили правоохранители, вещество задержанный приобрел бесконтактным способом через сеть „Интернет“ с целью дальнейшего распространения в Троицке, в том числе вблизи железнодорожного перегона Троицк — Золотая Сопка»,— сообщили в ведомстве.

Задержанный ранее судим по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»). В отношении него возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков. Мужчина заключен под стражу.