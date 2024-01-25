В Троицке задержали мужчину, проткнувшего ножом шины на авто бывшей жены

Также он повредил колеса авто ее нового ухажера

В Троицке задержали ранее судимого 48-летнего мужчину. В декабре прошлого года он порезал антикварным ножом покрышки у Geely и Lada Granta. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, мужчина из неприязни к бывшей жене и ее новому ухажеру проткнул шины их припаркованных во дворе автомобилей.

«В ходе обследования места происшествия у подозреваемого был изъят нож. Проведенная экспертиза показала, что холодное оружие, предположительно, изготовлено в XVIII веке самодельным способом», — рассказали в региональном полицейском главке.