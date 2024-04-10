В Троицке задержали мужчину, надругавшегося над школьницей

По предварительной информации, ранее он напал на женщину

В Троицке доставили на допрос мужчину, надругавшегося над несовершеннолетней, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» со ссылкой на источник.

Информация о предполагаемом преступнике появилась в родительских чатах. Мужчина, одетый в камуфляж, скрылся с места преступления и попал на камеры наблюдения.

До того, как напасть на школьницу, мужчина, по предварительным данным, пытался изнасиловать женщину в поселке Станционном. Пострадавшей удалось вырваться и убежать.

В СУ СКР по Челябинской области от комментариев об инциденте воздержались.