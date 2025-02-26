В Троицке за день задержали трех мужчин с наркотиками

Возбуждены уголовные дела

В Троицке Челябинской области полицейские за один день задержали трех мужчин с коноплей. Наркотик общей массой почти 650 граммов правоохранители изъяли. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Двух мужчин 29 и 35 лет правоохранители задержали на улице Насонкина. Увидев полицейских, они бросили два пакета с сушеной травой общей массой более 400 граммов. Экспертиза показала, что мужчины хранили коноплю. Они признались, что собрали растение для личного потребления.

Некоторое время спустя между поселками Пятилетка и Лебедевка задержали еще одного мужчину, у которого при себе были пакеты с травой. Растением также оказалась конопля массой 172 грамма. Наркотик подозреваемый планировал потреблять лично.

В отношении всех задержанных возбудили уголовные дела о незаконном хранении наркотика в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.