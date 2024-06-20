В Троицке вынесли приговор женщине, которая дважды обокрала храм

Дама вынесла из киота драгоценности на 320 тысяч рублей

В Троицке суд вынес приговор 57-летней жительнице Варненского района, которая дважды ограбила местный храм. Женщину признали виновной в краже и в покушении на кражу и приговорили к условному лишению свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В октябре 2023 года женщина, находясь в храме Дмитрия Солунского, совершила кражу из киота, где хранились икона и ювелирные украшения. При помощи отвертки она вскрыла навесной замок и похитила драгоценности, среди которых были кольца, кресты, медальоны в виде икон. Ущерб составил около 105 тысяч рублей. Похищенные украшения были сданы в ломбард, а полученные деньги женщина потратила на личные нужды.

В феврале 2024 года подсудимая попыталась повторить преступление в этом же храме. Она похитила ювелирные изделия на сумму свыше 213 тысяч рублей. Однако в этот раз была замечена и задержана.

Женщина раскаялась в суде, а священники не стали настаивать на строгом наказании. Суд учел это наряду с наличием у нее несовершеннолетнего ребенка и приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и возложением установленных ограничений.

Год назад похожий случай произошел в Челябинске. Житель Кемеровской области украл ювелирные украшения и деньги из ящика для пожертвований.

Текст: Карина Шакирова