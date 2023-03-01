В Троицке вынесли приговор водителю свадебного Cadillaс, сбившему двух школьниц

Виновный должен выплатить денежные компенсации пострадавшим

Троицкий городской суд вынес приговор водителю Cadillaс Фариту Хакимову. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ). Об этом сегодня, 1 марта, Первому областному информагентству сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что 11 июня 2021 года виновный находился за рулем авто без регистрационных документов и полиса ОСАГО. Около дома № 25 на улице Гагарина в Троицке на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочек 13 и 10 лет. Обеих пострадавших госпитализировали.

«Виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года», — говорится в постановлении суда.

Также он должен выплатить одной пострадавшей 725 тысяч рублей, второй — 750 тысяч.