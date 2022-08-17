В Троицке вынесли приговор отцу за смерть 2‑летней дочери от ножевого ранения

Мужчина схватился за холодное оружие в пылу ссоры с сожительницей и случайно порезал девочку

Троицкий городской суд вынес приговор 32-летнему Рамису Асфандиярову, который 4 февраля смертельно ранил свою двухлетнюю дочь. Об этом корреспондентам ОТВ сообщил источник из зала суда.

Установлено, что мужчина в ходе пьяной ссоры с сожительницей схватился за нож и накинулся на женщину. Она успела увернуться, но под удар попала двухлетняя малышка. Мать держала девочку на руках. Ребенка госпитализировали с раной ноги. Медики боролись за жизнь девочки, однако она скончалась.

В отношении Рамиса Асфандиярова были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Затем дело переквалифицировали со статьи 111 УК РФ на часть 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). А покушение на убийство переквалифицировали на угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью ( часть 1 статьи 119 УК РФ).

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима», — передает корреспондент ОТВ.