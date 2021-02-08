В Троицке вынесли приговор мужчине, по вине которого в ДТП погибла девушка

Он оправлен в колонию-поселение

Троицкий районный суд Челябинской области вынес приговор в отношении 21-летнего южноуральца, устроившего ДТП, в котором погибла 19-летняя девушка. Осужденный отправится в колонию-поселение на два года. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

ДТП случилось 10 сентября прошлого года. Осужденный, находясь за рулем автомобиля ВАЗ, не справился с управлением, съехал с автодороги Троицк — Степное и вылетел в кювет. В результате происшествия пассажир авто скончалась на месте, другая 19-летняя пострадавшая была госпитализирована.

Троицкий райсуд признал жителя Магнитогорска виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года. Также он обязан выплатить компенсацию морального вреда родителям погибшей в размере 800 тысяч рублей.