В Троицке вынесли приговор контрабандистам лесоматериалов на 16 млн рублей

Виновные получили условные сроки

Троицкий городской суд вынес приговор двоим жителям Свердловской области. Их признали виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов (пункт «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ). Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что обвиняемые в 2021 году в сговоре с гражданином другого государства организовали вывоз лесоматериалов хвойных пород под видом исполнения внешнеэкономического контракта.

«В сопроводительных документах были указаны недостоверные сведения о происхождении древесины. Виновным назначено наказание по 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 200 тысяч рублей каждому», — прокомментировали в ведомстве.