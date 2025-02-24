В Троицке врачи заставили мать пациента заплатить деньги за общий наркоз

Возбуждено уголовное дело

В городской больнице Троицка врачи заставили мать пациента заплатить деньги за общий наркоз, который применялся во время операции, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

«По версии следствия, 19 февраля врач-отоларинголог и анестезиолог-реаниматолог сообщили местной жительнице заведомо ложные сведения о необходимости передачи денежных средств за применение общего наркоза при оперативном лечении ее сына. Женщина передала им запрошенную сумму», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Деньги врачи потратили по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения».

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Троицкий» Челябинской области. Фигурантам дела уже предъявлено обвинение. По месту работы и месту жительства обвиняемых проведен обыск.

Медиков проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества. Следствие не исключает, что женщина не единственная пострадавшая.