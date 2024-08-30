В Троицке возбудили уголовное дело о покушении на убийство 13‑летней девочки

Также жертвой могла стать 19‑летняя девушка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Троицка. Его подозревают в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в деревне Шипкино в Октябрьском районе мужчина выстрелил в сторону 13-летней девочки и 19-летней девушки, которые отдыхали на берегу. Дробь от ружья попала в собаку потерпевших.

«Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Оружие изъято», — прокомментировали в региональном СУ СКР.