В Троицке водитель легковушки вылетел в кювет и погиб

В Госавтоинспекции напомнили о соблюдении скоростного режима

Рядом с домом № 160 по улице Инженерной в Троицке 43-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» вылетел в кювет и погиб. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в МО МВД России «Троицкий».

ДТП случилось накануне вечером. По предварительным данным полиции, мужчина не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над управлением, вылетел в кювет, после чего «Лада» опрокинулась.

«Водитель авто от полученных травм скончался в больнице. Устанавливаются все обстоятельства аварии», — рассказали в полиции.

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении скоростного режима на дорогах города.