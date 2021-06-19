В Троицке в одноэтажном частном доме произошел пожар

В результате ЧП уничтожены кровля дома, кухня, веранда и сарай

Минувшей ночью, 19 июня, в Троицке Челябинской области загорелся частный дом. Возгорание ликвидировали более 20 пожарных. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в кирпичном одноэтажном доме, расположенном на улице Январской. На момент прибытия сотрудников 7-го пожарно-спасательного отряда происходило горение кровли дома, веранды и сарая площадью 120 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось за несколько минут, а проливка и разборка конструкций заняла несколько часов.

«В результате пожара уничтожены веранда, кухня, кровля дома и сарай. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Причины возгорания выясняют специалисты отдела надзорной деятельности.