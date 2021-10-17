В Троицке угонщик не смог завести автомобиль и укатил его

Злоумышленник попросил своего друга помочь ему, сообщив, что это его собственность

В Троицке местный житель решил угнать автомобиль, однако не смог его завести и покатил в неприметное место. Там он позвал на помощь своего друга, однако вскоре злоумышленника задержали полицейские, сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночное время на улице Бородина. Полицейские, патрулируя улицы, обратили внимание на двух молодых людей, которые толкают автомобиль «ВАЗ-210740», застрявший в одной из канав. Правоохранители потребовали у местных жителей документы на машину, однако предъявить их они не смогли. Подозреваемых в угоне доставили в отдел полиции на допрос.

Один из задержанных, 21-летний местный житель, признался, что увидел автомобиль, припаркованный на улице Гагарина, во время прогулки, и решил на нем прокатиться. Но, разбив стекло и отключив сигнализацию, он не смог его завести. Тогда злоумышленник покатил его в более неприметное место, а затем позвонил своему товарищу и, сообщив, что это его автомобиль, попросил о помощи.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 5 лет»,— уточнили в ведомстве.

С задержанного взято обязательство о явке.