В Троицке трое мужчин завернули раненого знакомого в ковер и оставили умирать на улице

Уголовное дело передано в суд

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении троих ранее неоднократно судимых жителей Троицка. Они пойдут под суд за убийство знакомого. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 4 марта прошлого года мужчины выпивали в квартире одного из обвиняемых и в какой-то момент напали на общего знакомого. Потерпевшего избили руками, ногами, палкой и ножом.

«После чего, с целью сокрытия следов преступления, завернули потерпевшего в ковер и переместили его из квартиры на улицу, где оставили и присыпали мусором, чтобы его никто не нашел», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Мужчина умер от дыхательной недостаточности и обильной кровопотери.

В отношении троих участников преступления было возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.