В Троицке сотрудники УЭБиПК задержали замначальника административно-хозяйственной части филиала аграрного университета. Его обвиняют в получении взяток (статья 290 УК РФ). Об этом сегодня, 21 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Сотрудники полиции установили, что обвиняемый в период с июля 2021 года по ноябрь 2024 года получил 800 тысяч рублей за подписание актов подрядных работ в университете. При этом работы были выполнены с нарушениями.
«Сотрудники УЭБиПК совместно со следователями продолжают мероприятия по установлению возможных соучастников преступных деяний и других эпизодов», — уточнили в ГУ МВД региона.