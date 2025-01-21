В Троицке сотрудника аграрного университета задержали по делу о взятках

Речь идет о сумме 800 тысяч рублей

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В Троицке сотрудники УЭБиПК задержали замначальника административно-хозяйственной части филиала аграрного университета. Его обвиняют в получении взяток (статья 290 УК РФ). Об этом сегодня, 21 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Сотрудники полиции установили, что обвиняемый в период с июля 2021 года по ноябрь 2024 года получил 800 тысяч рублей за подписание актов подрядных работ в университете. При этом работы были выполнены с нарушениями.

«Сотрудники УЭБиПК совместно со следователями продолжают мероприятия по установлению возможных соучастников преступных деяний и других эпизодов», — уточнили в ГУ МВД региона.