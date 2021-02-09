В Троицке сгорел продуктовый магазин, где были газовые баллоны

На месте работали 28 пожарных

В Троицке сгорел магазин, в котором находились четыре газовых баллона. В пресс-службе МЧС России по Челябинской области сообщили, что баллоны были вынесены огнеборцами во время пожара.

«Сигнал о возгорании в магазине на улице Короленко поселка Гончарка поступил на центральный пульт 7 пожарно-спасательного отряда в 12:12 в понедельник, 8 февраля. К месту вызова незамедлительно выехали боевые расчеты противопожарной службы. Работали по повышенному рангу сложности», — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли мансардного этажа. Площадь возгорания составляла 250 кв. м.

Для ликвидации горения было создано два боевых участка и подано четыре пожарных ствола, работало три звена газодымозащитной службы.

В тушении пожара от МЧС России участвовали пять единиц техники и 28 человек личного состава.

Огонь уничтожил кровлю, мансарду и хозяйственные постройки.

Пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.