В Троицке родители школьницы наказали двоих мальчиков за оскорбления

Возбуждено административное дело





Две жительницы Троицка написали заявление в полицию после рассказа сыновей о том, что их избили взрослые мужчина и женщина. По факту нанесения побоев составлен административный протокол. Об этом сегодня, 24 мая, Первому областному информагентству сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент случился возле кафе «Шаурма» на улице Сосновской вечером 19 мая. Двое школьников 11 и 12 лет ели в заведении, как вдруг к нему подъехала серебристая иномарка.

«Мужчина и женщина ворвались в кафе, вытащили за руки моего сына и его друга. На улице они поставили детей на асфальт, взяли за волосы и заставили произнести извинения в адрес их дочери. Второго мальчика они ударили головой об асфальт. Мама этой девочки нанесла ребенку удар в левый бок», — написала мать одного из мальчиков.

Тем временем родители девочки утверждают, что не били детей, а лишь хотели проучить за постоянные оскорбления и издевательства над их дочерью.

«В прошлом году один из этих мальчиков с группой других избили мою дочь и помочились на ее портфель. Я ходила к родителям и попросила, чтобы они поговорили со своими детьми. Девочке 11 лет! Родители не слышат, не понимают. Мальчик этот уже состоит на учете, что с ним дальше будет. Я написала в ПДН и соцконтроль заявление с просьбой проверить родителей», — рассказала Елена Паршина, мать девочки.

Также женщина уверяет, что ни она, ни ее супруг детей не били. Тем не менее в ГУ МВД сообщили, что в отношении родителей составлен административный протокол по факту нанесения побоев (статья 6.1.1 КоАП РФ).

«Инцидент зарегистрирован. Возбуждено административное дело. Материалы по факту оскорблений мальчиками 11-летней школьницы направлены в надзорный орган», — уточнили в региональном полицейском главке.

Мама второго пострадавшего мальчика рассказала Первому областному информагентству, что ее сын не был знаком с обиженной девочкой и не оскорблял ее.

«Не понимаю, как мой ребенок попал под раздачу. И почему взрослые люди, которые были рядом, вообще никак не отреагировали? Ни продавец шаурмы, ни мужчина, который припарковался у кафе и все это видел? Я буду добиваться возбуждения уголовного дела», — заверила Радмила Обласова.

Знакомые мужчины и женщины, в отношении которых составлен административный протокол, характеризуют их как адекватных и спокойных людей и уверяют, что они стали жертвами обстоятельств, пытаясь защитить своего ребенка.