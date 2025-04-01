В Троицке раскрыто убийство: сосед убил и закопал собутыльника

Мужчину не могли найти более двух недель

В городе Троицке Челябинской области сотрудники уголовного розыска раскрыли резонансное преступление. 38‑летний местный житель задержан по подозрению в убийстве своего 60‑летнего соседа.

Сообщение о пропаже мужчины поступило в полицию 12 марта. Заявитель, односельчанин пропавшего, обратил внимание на отсутствие дыма из трубы дома. Прибывшие на место полицейские обнаружили пустой дом, при этом ценные вещи и деньги остались нетронутыми.

В ходе расследования оперативники установили, что пропавший мужчина последний раз виделся со своим 38‑летним соседом. В ходе допроса подозреваемый признался в совершении преступления. По его словам, после совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора, переросшая в драку. В результате подозреваемый нанес соседу множественные удары, от которых тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тело и закопал его в ближайшем овраге.

Следственным отделом по городу Троицку СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за умышленное причинение смерти. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.