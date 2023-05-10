В Троицке пьяный мужчина ранил ножом полицейского

Потерпевший применил травматическое оружие

В Троицке 30-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повздорил на улице с сотрудником линейного отдела полиции и ударил его ножом в голову. У сотрудника правоохранительных органов был выходной, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

ЧП случилось в минувшие выходные.

«В целях самозащиты полицейский применил в отношении нападавшего личное травматическое оружие, после чего сообщил о случившемся непосредственному руководителю. Оба участника конфликта доставлены в больницу», — сообщили в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка, материалы направлены в следственные органы.