В Троицке при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Также спасатели обнаружили еще одного мужчину с серьезными ожогами

Вечером 20 ноября в Троицке в многоквартирном доме произошел пожар. В результате один человек погиб, второй получил серьезные ожоги и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Трагедия произошла в доме № 125 по улице Советской, который является бывшим общежитием коридорного типа, в одной из квартир в пятом часу вечера. Прибыв на место, спасатели увидели горящий диван и вещи, общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

В этой же комнате были обнаружены двое мужчин. Один погиб, второй получил серьезные ожоги тела — 75%. Его госпитализировали в больницу, сейчас он находится в реанимации.

«Сотрудники 7-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Челябинской области работали по рангу пожара № 1. На тушение был подан один ствол „Б“, работало одно звено газодымозащитной службы. На свежий воздух были эвакуированы 15 жильцов, в том числе трое детей»,— рассказала инженер Троицкого пожарного гарнизона Екатерина Васина.

Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.