В Троицке пожарные после ДТП предотвратили взрыв одного из автомобилей

Водителя грузовика пришлось достать с помощью оборудования

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В Троицке накануне вечером, 7 июня, произошло ДТП на перекресте улиц Гагарина и Красноармейской. От столкновения автомобиля «Тойота» и «Газели» в одной из машин разгерметизировалась система газового оборудования. Предотвратили угрозу взрыва сотрудники местного отряда МЧС, они же извлекли с помощью оборудования водителя грузовика.

Подразделение 7-го пожарно-спасательного отряда ликвидировало последствия жуткого ДТП. Видео с моментом аварии распространили жители Троица: на кадрах видно, как легковой автомобиль «Тойота» на высокой скорости врезается в «Газель».

«В результате ДТП в одной из машин произошла разгерметизация системы газового оборудования. Сотрудниками пожарно-спасательной части была произведена деблокация водителя „Газели“ и ликвидирована угроза возможного воспламенения. Пострадавший госпитализирован», — пояснили в подразделении МЧС.

Очевидцы сообщают, что от удара иномарку буквально смяло. О состоянии водителя легковушки не сообщается.