В Троицке полицейские задержали подозреваемого в нескольких кражах

Злоумышленнику грозит до двух лет тюремного заключения

В Троицке Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в кражах из магазинов, сообщения о которых поступили в декабре прошлого года. Установить личность преступника удалось благодаря камерам наблюдения, установленных в торговых залах. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлениями в полицию обратились представители сразу двух магазинов бытовой техники. В одном из них злоумышленник похитил терминал для сбора данных, во втором — ноутбук. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее неоднократно судимый житель города Челябинска, 1976 года рождения. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двух лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.