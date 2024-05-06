В Троицке полицейские спасли тонущую 17‑летнюю девушку

Также ГУ МВД по Челябинской области наградит мужчину, бросившегося на помощь пострадавшей

В Троицке 17-летняя девушка упала с моста в реку Увельку. После сообщения очевидицы на место происшествия прибыли лейтенант полиции Анатолий Мудрак и младший сержант полиции Вадим Овсянников, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники полиции увидели в реке мужчину, пытавшегося вытащить девушку из воды, бросились в реку и вытащили пострадавших на берег.

«Помимо действий сотрудников полиции, в спасении девушки сыграл важную роль и 53-летний житель Троицка. Благодаря его самоотверженности и смелости шансы на спасение девушки возросли. Уже в скором времени его представят к награде за проявленное мужество и помощь в спасении человека», — рассказали в региональном полицейском главке.

Также руководство ГУ МВД наградит сотрудников ППС, самоотверженно спасших жизни людей.