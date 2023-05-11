В Троицке полицейские спасли пенсионерку и ребенка на пожаре в общежитии

Помещения здания сильно повредились от огня

В Троицке полицейские Кирилл Товстолуцкий и Николай Дербенев прибыли на сообщение о пожаре одного жильцов общежития. Сотрудники патрульно-постовой службы помогли жителям спуститься из окон по пожарным лестницам, в том числе спасены пенсионерка и ребенок. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось накануне вечером, 10 мая.

«Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Помещения здания сильно пострадали. Стражи порядка организовали охрану объекта, чтобы граждане могли забрать свои личные вещи», — рассказали в региональном полицейском главке.

Загорелась деревянная конструкция в коридоре первого этажа, пламя быстро охватило все здание. Причины происшествия выясняют дознаватели.