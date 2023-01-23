В Троицке поджигателя авто возле храма отправили в СИЗО

Мужчина ранее неоднократно судим и не имеет места жительства

Троицкий городской суд поддержал ходатайство следователя и отправил под стражу 62-летнего мужчину, который поджег автомобиль «Ниссан» возле храма Дмитрия Солунского. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый умышленно поджег машину 30-летней местной жительницы, разбив монтировкой стекло автомобиля и бросив в салон подожженную тряпку, пропитанную растворителем.

«Своими преступными действиями причинил потерпевшей ущерб на сумму более 980 тысяч рублей», — уточнила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд учел позицию следствия и прокуратуры и отправил обвиняемого под стражу на два месяца — до 21 марта.