В Троицке пенсионерка погибла на пожаре в квартире

Вспыхнул тепловентилятор

Сегодня утром, 24 мая, в одной из квартир дома по улице Ловчикова в Троицке вспыхнул пожар. На месте происшествия нашли тело 78-летней женщины. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в ОНДиПР по Троицку.

На место прибыли пожарные и звено газодымозащитной службы.

«Установлено, что причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического тепловентилятора», — рассказали в ведомстве.

В ГУ МЧС по Челябинской области напоминают о внимательности при использовании бытовых электроприборов.