В Троицке пенсионера осудили за попытку дачи взятки инспектору ГАИ

Виновному назначен штраф

Троицкий городской суд вынес приговор 65‑летнему мужчине за покушение на дачу взятки (часть 3 статьи 30, статья 290 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В сентябре 2024 года мужчина был остановлен сотрудниками ГАИ за управление автомобилем с признаками алкогольного опьянения. На требования инспектора пройти освидетельствование он предложил взятку в размере 20 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности.

«Несмотря на неоднократные предупреждения о возможных уголовных последствиях, подсудимый продолжал настаивать на передаче денег, но его действия были пресечены», — рассказали в прокуратуре региона.

Виновному назначили штраф 200 тысяч рублей.