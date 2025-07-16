В Троицке отправили в суд очередное дело о коррупции в местной администрации

На скамью подсудимых сядет бывший замглавы города, которого поймали на взятке

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы Троицка по городскому хозяйству, обвиняемого в получении взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.



По версии следствия, летом 2024 года Андрей Андреев, исполняя обязанности главы Троицка, получил от местного жителя 50 тысяч рублей в обмен на общее покровительство и содействие трудоустройству взяткодателя, который желал занять должность администратора парка культуры и отдыха им. Н. Д. Томина в городском Центре досуга.

Преступление выявлено сотрудниками полиции и УФСБ по Челябинской области.

В отношении 46-летнего чиновника было возбуждено и расследовано предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Но следствием собрана достаточная доказательственная база, после утверждения обвинительного заключения материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.



Добавим, уголовное дело в отношении несостоявшегося администратора парка выделено в отдельное производство.