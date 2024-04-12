В Троицке отправили в СИЗО мужчину, напавшего на школьницу в гаражах

Обвиняемый ранее судим

Троицкий городской суд избрал меру пресечения 29‑летнему местному жителю. Его обвиняют в надругательстве над 15‑летней школьницей (статья 132 УК РФ) сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, 10 апреля обвиняемый был пьян и напал на 15-летнюю школьницу в ГСК «Урал». Информация о предполагаемом преступнике появилась в родительских чатах. Мужчина, одетый в камуфляж, скрылся с места преступления и попал на камеры наблюдения. Вскоре подозреваемого задержали. Ранее мужчина был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ), также в производстве суда в отношении него находятся еще два дела.

«Обвиняемого заключили под стражу сроком на два месяца, до 10 июня», — сообщили в прокуратуре региона.