В Троицке отправили под стражу мужчину, ударившего ножом двухлетнюю девочку

Ребенок скончался в больнице от кровопотери

Прокуратура Троицка поддержал ходатайство следователя о заключении под сражу 32-летнего местного жителя. Его обвиняют по двум статьям — части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Трагедия случилась ночью 4 февраля в квартире одного из домов Троицка.

Обвиняемый в ходе ссоры со своей сожительницей схватил нож и попытался нанести женщине удар, но попал в ребенка, который находился у нее на руках. Девочку отвезли в больницу, где она скончалась.



Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по факту смерти ребенка.



«Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений, новое преступление совершил в период непогашенной судимости», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Троицким городским судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.