В Троицке обнаружили артиллерийский снаряд времен Гражданской войны

Сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас

Накануне, 6 сентября, в Троицке местные жители обнаружили в поле снаряд. Прибывшие сотрудники группы разминирования челябинского ОМОН обследовали опасную находку и уничтожили ее, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Боеприпас жители Троицка обнаружили во время проведения сельскохозяйственных работ. О находке они сразу же сообщили росгвардейцам, и вскоре на место прибыли специалисты отряда мобильного особого назначения. Они выяснили, что горожане нашли осколочно-фугасный 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Гражданской войны, который представлял опасность для жизни и здоровья.

«Снаряд прошел канал ствола, но не сдетонировал. У него имелся частично разрушенный боевой взрыватель. Снаряд представлял опасность для окружающих и требовал уничтожения»,— пояснили эксперты.

С соблюдением всех мер безопасности сотрудники группы разминирования транспортировали боеприпас на специализированный полигон и уничтожили.

Напомним, в конце августа в Магнитогорске рабочие одного из производственных предприятий обнаружили шесть артиллерийских снарядов во время разгрузки вагона с металлоломом. Прибывшие на место бойцы Росгвардии выяснили, что это боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Находку передали экспертам, которые после обследования уничтожат снаряды.