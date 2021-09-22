В Троицке ночной пожар уничтожил автомобиль и повредил частные дома

Спасателям пришлось работать в особо опасных условиях

Ночью 21 сентября в Троицке загорелся частный жилой дом. Пламя быстро перекинулось на соседние постройки и автомобиль. Хозяева сразу же покинули горящие дома и вызвали пожарных, сообщили накануне в пресс-службе 7-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в доме № 5 на улице Железнодорожной. Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение дома, бани, надворных построек, автомобиля «Лада Приора Универсал», а также частичное горение соседнего дома. Собственники участка сообщили спасателям, что в доме находятся газовые баллоны, и сотрудники газодымозащитной службы, рискуя своими жизнями, вошли в горящее строение и эвакуировали баллоны.

«Было проведено отключение электроэнергии путем резки проводов от дома № 3. Работу с домом № 5 усложняло то, что к нему подведено электроснабжение 380В, и в связи с задержкой прибытия энергослужбы произошло позднее отключение электроэнергии. Пострадавших нет, все эвакуировались до прибытия огнеборцев»,— уточнили в ведомстве.

В результате огонь уничтожил кровли бани и дома № 5, веранду, надворные постройки и автомобиль, а также повредил кровлю соседнего дома. По предварительным данным, возгорание началось с надворной постройки, причины выясняют сотрудники отделения дознания.

На месте работали 19 человек и три единицы техники.