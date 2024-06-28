В Троицке невесту со свадьбы отправили прямиком к дознавателю

Женщину задержали из‑за большого долга по алиментам

В Троицке сразу после бракосочетания в загсе арестовали невесту. Основанием для такого «подарка» стало злостное уклонение от уплаты алиментов. Против женщины возбудили уголовное дело, сообщает Главное управление ФССП России по Челябинской области.

В 2010 году на тот момент семнадцатилетняя жительница Южного Урала первый раз стала матерью. Вскоре у женщины появился второй ребенок, но в 2014 году ее лишили родительских прав. А в 2016 году возбудили исполнительное производство по взысканию алиментов в пользу бабушки, которая и стала опекуном детей.

Между тем женщина стала матерью в третий раз. Новорожденного передали под опеку бабушки со стороны отца, которая не стала обращаться в суд за назначением алиментов с непутевой матери.

Сама горе-мамаша не имела постоянного заработка и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи и неуплату алиментов. В сентябре 2023 года она освободилась после недолгого заключения и перестала выходить на связь. На данный момент ее долг по алиментам составляет более четырех миллионов рублей.

Из-за этого судебные приставы и пришли к должнице на праздник. В разговоре с дознавателем женщина призналась, что сознательно избегала встречи с представителями органов принудительного исполнения. Ее ознакомили с процессуальными документами исполнительного производства. В случае уклонения от обязательных работ, к которым ее также приговорили, ей грозит административная ответственность вплоть до ареста на срок 15 суток.

Между тем в Златоусте должник по алиментам попытался сжечь собственный микроавтобус, который должны были конфисковать в пользу долга.

Автор: Анжела Кибитчикова