Сегодня, 20 марта, на пожаре в одной из квартир в Троицке погибла женщина. Об этом сообщили в 7 пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.
Женщину обнаружили возле тлеющего дивана, а рядом стояло ведро с водой. Потерпевшая пыталась потушить пламя, но отравилась продуктами горения и потеряла сознание.
«Пожарные эвакуировали хозяйку квартиры на улицу, прибывшие медики долго реанимировали ее, однако женщина скончалась», — рассказали в ведомстве.
Как ранее сообщал наш сайт, в Варне на пожаре в частном доме погибла женщина.
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