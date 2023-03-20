Сегодня, 20 марта, на пожаре в одной из квартир в Троицке погибла женщина. Об этом сообщили в 7 пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

Женщину обнаружили возле тлеющего дивана, а рядом стояло ведро с водой. Потерпевшая пыталась потушить пламя, но отравилась продуктами горения и потеряла сознание.

«Пожарные эвакуировали хозяйку квартиры на улицу, прибывшие медики долго реанимировали ее, однако женщина скончалась», — рассказали в ведомстве.
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