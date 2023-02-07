В Троицке на пожаре в частном доме погибла женщина

Еще один пострадавший госпитализирован

Сегодня, 7 февраля, на пожаре в частном доме по улице Щорса в Троицке погибла 68-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На место происшествия выехали четыре единицы техники и 16 человек личного состава МЧС.

«Хозяина дома, который самостоятельно эвакуировался до прибытия пожарных, сообщил, что в доме находится его жена. В ходе разведки в подполе дома была обнаружена женщина без признаков жизни. Сам мужчина был госпитализирован с отравлением продуктами горения», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Пожарным удалось потушить пламя за считанные минуты, однако огонь успел уничтожить дом.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.