В Троицке на пожаре из‑за непотушенной сигареты погиб мужчина

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности при курении в помещении

В ночь на четверг, 21 апреля, на пожаре в частном доме по улице Пушкина в Троицке погиб мужчина. Об этом сообщили в 7-м пожарно-спасательном отряде.

«Незамедлительно к месту вызова выехали боевые расчеты. По прибытии первого подразделения происходило открытое горение всего дома. Благодаря профессионализму пожарных открытое горение ликвидировали в считанные минуты», — рассказали в ведомстве.

Позже в районе очага пожара нашли тело хозяина дома. Соседи рассказали, что мужчина постоянно проживал в другом месте, а здесь располагался его дачный участок.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. На месте работали 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Только за первый месяц 2022 года жертвами огня стали 32 южноуральца, двое из них — дети. Из 32 людей, погибших в огне, 23 человека находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники МЧС напоминают об опасности курения в закрытом помещении, особенно после употребления спиртного. Специалисты рекомендуют устанавливать в домах пожарные извещатели.