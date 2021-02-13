В Троицке мужчину осудили за вовлечение несовершеннолетних в кражу чугунной ванны

Ее вынесли из пустующей квартиры, принадлежащей администрации города

Троицкий горсуд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя, который вовлек 16-летних юношей в совершение квартирной кражи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что в августе 2019 года мужчина проник в пустующую квартиру, принадлежащую администрации Троицка, и похитил чугунную ванну, а также газовую плиту. К совершению преступления он привлек несовершеннолетних знакомых, пообещав вознаграждение.

Южноуралец признан виновным по части 1 статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу. Уголовное дело по факту кражи в отношении несовершеннолетних и обвиняемого прекращено за примирением сторон.