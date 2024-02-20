В Троицке мужчину обвинили в попытке убийства семьи с двумя детьми

Злоумышленник поджег дом своей подруги

В Троицке возбудили уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ) в отношении неоднократно судимого местного жителя, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 18 февраля обвиняемый на почве ревности решил убить свою подругу, двоих ее детей (четырех и десяти лет) и 61-летнюю мать. Мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в дом семьи по улице Чкалова.

Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, бойцы Росгвардии оперативно задержали 29-летнего подозреваемого.

«В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Пострадавшие были оперативно эвакуированы из горящего дома.

