В Троицке возбудили уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ) в отношении неоднократно судимого местного жителя, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, 18 февраля обвиняемый на почве ревности решил убить свою подругу, двоих ее детей (четырех и десяти лет) и 61-летнюю мать. Мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в дом семьи по улице Чкалова.
Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, бойцы Росгвардии оперативно задержали 29-летнего подозреваемого.
«В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу», — прокомментировали в региональном СУ СКР.
Пострадавшие были оперативно эвакуированы из горящего дома.