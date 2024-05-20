В Троицке мужчину госпитализировали после падения в смотровую яму гаража

Понадобилась помощь спасателей

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В ночь на понедельник, 20 мая, в Троицке мужчина упал в смотровую яму гаража и получил серьезные травмы, из-за которых не смог пошевелиться и выбраться наружу, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Доставать пострадавшего из ямы полуметровой глубины пришлось спасателям Троицкого отряда.

«Травмированного мужчину на жестких носилках достали из смотровой ямы, донесли до автомобиля и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали», — рассказали в областной ПСС.