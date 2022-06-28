В Троицке мужчине вынесли приговор за гибель собаки

Виновный выбросил животное из окна

Мировой судья судебного участка № 2 в Троицке вынес приговор 28-летнему мужчине. Он признан виновным в жестоком обращении с животным (пункт «б» части 2 статьи 245 УК РФ). Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось в декабре прошлого года. Ночью хозяин собаки выбросил животное из окна квартиры на 4-м этаже. Пес скончался.

«Суд при назначении наказания учел признание вины, раскаяние, наличие на иждивении новорожденного ребенка и назначил виновному наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске осудили мужчину, который при детях выбросил собаку из окна 9-го этажа.