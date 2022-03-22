В Троицке мужчина украл с теплотрассы металл на 515 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 33-летнего мужчину по подозрению в краже металлических опор и хомутов, принадлежащих теплоснабжающей компании. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что мужчина демонтировал и похитил 130 металлических хомутов и 60 опор с участка теплотрассы рядом с улицей Заводской.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ („Кража“). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы», — сообщили в региональном полицейском главке.

Сумма ущерба составила 515 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый сдавал в пункты приема металлолома.