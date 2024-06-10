В Троицке мужчина пытался потушить свой дом и попал в больницу

Пострадавший получил ожоги

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Сегодня, 10 июня, в Троицке загорелся один из частных домов по ул. Кызылтанской, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Хозяин дома пытался потушить пожар самостоятельно, но получил ожоги. Мужчину госпитализировали. Его жена не пострадала.

«При быстром развитии пожара необходимо незамедлительно покинуть помещение и вызывать пожарных по номеру „101“. Помимо этого, жилье необходимо обеспечить автономным пожарным извещателем: он оповестит о пожаре в начальной стадии. А огнетушитель поможет ликвидировать начинающийся процесс горения», — напомнили в ГУ МЧС по региону.

Причину пожара устанавливают дознаватели.

Автор: Анна Кассем