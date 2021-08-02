В Троицке мужчина забыл поставить автомобиль на ручник, машина съехала с горки и придавила пострадавшего к дереву. Об этом сегодня, 2 августа, Первому областному информагентству сообщили в пресс-центре Поисково-спасательного отряда Челябинской области.

ЧП случилось в минувшие выходные на правом берегу реки Уй. Двое супругов оставили автомобиль Daewoo Matiz, однако забыли поставить его на ручник. В какой-то момент машина поехала назад, южноуралец попытался остановить авто, его сил не хватило.

«Машина прижала пострадавшего прямо к дереву. Ему попытали помочь очевидцы, однако отодвинуть иномарку самостоятельно им так и не удалось. На место прибыли специалисты Троицкого пожарно-спасательного отряда», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-центре ПСС.

Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте.