В Троицке мужчина забыл поставить автомобиль на ручник, машина съехала с горки и придавила пострадавшего к дереву. Об этом сегодня, 2 августа, Первому областному информагентству сообщили в пресс-центре Поисково-спасательного отряда Челябинской области.
ЧП случилось в минувшие выходные на правом берегу реки Уй. Двое супругов оставили автомобиль Daewoo Matiz, однако забыли поставить его на ручник. В какой-то момент машина поехала назад, южноуралец попытался остановить авто, его сил не хватило.
«Машина прижала пострадавшего прямо к дереву. Ему попытали помочь очевидцы, однако отодвинуть иномарку самостоятельно им так и не удалось. На место прибыли специалисты Троицкого пожарно-спасательного отряда», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-центре ПСС.
Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте.
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