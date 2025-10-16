В Троицке медперсонал центра воспитания пойдет под суд за гибель подростка

Мальчика привязали к кровати, из‑за чего он захлебнулся рвотой

В Челябинской области будут судить сотрудников Троицкого центра содействия семейному воспитанию, по вине которых погиб 16-летний парень. Медсестры и санитар обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном лишении свободы, сообщает прокуратура региона.

В июле 2022 года две медсестры и медбрат привязали подростка к кровати и оставили одного. Жестко зафиксированный ребенок захлебнулся рвотой и умер от асфиксии. Ранее мы писали, что мать сдала его в интернат после того, как школьник признался, что слышит голоса, которые приказывают ему убить брата. Во время лечения мальчик жаловался, что детей привязывают к железной кровати и бьют, так что остаются ссадины. Мать хотела забрать сына домой, но не успела.

Уголовное дело по факту оказания услуг, повлекших смерть человека, и незаконного лишения свободы направлено в Троицкий городской суд.