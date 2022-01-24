В Троицке легковушка перевернулась и врезалась в припаркованное авто

В ГИБДД напоминают о правилах дорожного движения в зимний период

Рядом с домом № 37 по улице Тони Меньшениной в Троицке 48-летний водитель «Тойоты» выбрал неправильную скорость, из-за чего автомобиль перевернулся. Об этом сообщили в отделе полиции города.

ДТП случилось в минувшие выходные. После опрокидывания «Тойота» влетела в припаркованный «Шевроле». К счастью, обошлось без пострадавших.

«Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, напоминают, что зимний период наиболее опасен из-за короткого светового дня и непростых погодных условий», — напомнили в Госавтоинспекции.